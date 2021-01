HAFDAOUI specializzanda in medicina - Secchiona

24 anni, di Roma

Determinata e severa, soprattutto quando si tratta di difendere i diritti delle donne, femminista in tutto e per tutto. Dopo la maturità scientifica a Udine, Sara si è trasferita a Roma dove si è laureata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Dopo la laurea è tornata sui libri per i test d’ingresso della specialistica – superando quello per Genetica Medica – e la sua priorità è terminare gli studi. Legge molto – già da piccola leggeva Dostoevskij – e il suo sogno nel cassetto è affermarsi nel campo della ricerca, diventando un “Alberto Angela” in versione femminile, e riscattarsi dopo un’adolescenza in cui è stata vittima di discriminazioni.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset