La torre color avorio da brividi

Immersa in una bellissima foresta, si trova una torre color avorio degna dei migliori fantasy; vi porterà a 3567 metri sopra il livello del mare e vi sembrerà di toccare il cielo con un dito.

È definita il ‘simbolo dell’armonia e dell’umanità del paese’ e si trova nel complesso multi-religioso di Ambuluwawa in Gompola, nel centro dello Sri Lanka. Un luogo sacro, in cui ognuno è libero di professare la propria religione. Qui si trovano 4 diversi edifici religiosi, uno per ognuna delle 4 maggiori religioni dell’Isola.

