Regina Elisabetta, i completi pastello: verde acqua

Se quella del bagno mattutino potrebbe apparentemente sembrare un’abitudine forse comune a tanti, il “vizio” è nella ritualità stessa del bagno, nella sua preparazione.

È intuibile che una regina abbia chi le prepara un bel bagno, ma ciò che stupisce sono i requisiti richiesti necessari per soddisfarla.

Secondo il Daily Mail, infatti, ci sono severi requisiti di temperatura per il bagno della regina. E se ciò non fosse abbastanza, ce ne sono anche per il livello dell’acqua del bagno. Temperatura calcolata con termometro, altezza non più di 7 pollici (17 cm circa).