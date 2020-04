Il regalo della NASA!

Avete mai pensato di scoprire quale aspetto ha lo spazio nel giorno del vostro compleanno? Ora potete farlo! Per festeggiare il trentennale del lancio in orbita del telescopio Hubble, la NASA ha deciso di regalarci una spettacolare foto spaziale scattata nel giorno del nostro compleanno. Ecco come fare per scoprirla e condividerla sui social.

Foto: Shutterstock