Il matrimonio di William e Kate

Nel racconto dettagliato del loro periodo di crisi, l’esperto reale Jacobson, riportando le vicende di Kate e William riferite alla crisi del 2004 ha sottolineato la bravura e la compostezza della futura sposa

Forse è stata un po’ spavalderia, ma Kate è stata abbastanza acuta da capire che essere appiccicosi e apparire bisognosi non avrebbe funzionato. Gli ha dato il tempo e lo spazio che voleva, ma senza esagerare.

In quel periodo, William aveva espresso preoccupazione per la loro relazione a lungo termine

Una giovane donna meno comprensiva o meno resiliente avrebbe emesso un ultimatum, avanzato richieste isteriche o scavato i suoi artigli sempre più in profondità nella sua preziosa cattura. Ma non Kate. In un momento cruciale Kate si è mostrata di nuovo estremamente sicura di sé. Era naturalmente sconvolta e spaventata dal fatto che William stesse cercando di districarsi dalla relazione, ma si dice che gli avesse detto che aveva valutato la sua amicizia così tanto che era pronta ad accettare i suoi termini piuttosto irragionevoli.