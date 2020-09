Ilary Blasi e Francesco Totti nella caccia al topo

Il topolino è tornato. Qualche giorno fa, Ilary Blasi aveva mostrato su Instagram il suo gatto alle prese con la caccia a un piccolo ratto che era entrato in casa. Nelle scorse ore, l’abitazione della famiglia Totti è stata nuovamente visitata dall’animaletto e questa volta a mettersi sulle sue tracce è stato lo stesso Francesco. L’ex calciatore, armato di scopa, cercava il topolino, mentre Ilary ha ripreso tutta la scena con lo smartphone per poi condividere l’esilarante video su Instagram. Nella clip, oltre a seguire l’impresa di Francesco, gli utenti non hanno potuto fare a meno di ammirare anche l’abitazione in cui vive con la famiglia.

LEGGI ANCHE: — ‘Tu non stai bene’, Francesco Totti sbotta con la moglie su Instagram: il commento del marito per quelle stories di Ilary Blasi

Foto: Kikapress