Ilary Blasi in giro con il figlio Cristian

La Stories è bellissima, anche per quel che rappresenta in un rapporto tra mamma e figlio. E infatti non mancano commenti a favore come: “Bravo Cristian, poco tempo fa eri un bambino…e ora porti a giro mamma!!”. Oppure: “Brava mamma coraggiosa,io alle prime guide di mio figlio avevo sempre mal di pancia”.

foto: Kikapress