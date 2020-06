Il film I soliti ignoti dove è stato girato?

La finta scazzottata avviene in via Tunisi mentre la scena in cui la banda viene edotta su come scassinare una cassaforte è stata girata sul terrazzo di un palazzo a Portonaccio. L’edifico, che oggi non esiste più, si trovava tra piazza Enrico Cosenz e via degli Orti di Malabarba.

Ricordiamo infine che la casa di Capannelle si trovava in un complesso di baracche che sorgeva nei pressi di Via Collatina, l’edificio con i balconi a ringhiera sorge su Piazza dei Sanniti mentre il funerale di Cosimo si tiene al Foro Italico.

Foto: Kikapress