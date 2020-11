Intanto sugli scaffali delle librerie è già disponibile “Riccardino”, ultimo romanzo della saga di Montalbano uscito postumo per volere dello stesso Camilleri, che racchiude in sè la fine del Commissario Montalbano: ci piace pensare che per amore del pubblico che tanto lo ha amato e sostenuto in questi anni, Zingaretti torni in scena per salutare il personaggio per l’ultima volta.