Bosco di Biancaneve vicino Viterbo, dove si trova

Bosco del Sasseto: informazioni per visitarlo

Si può accedere al Bosco del Sasseto su prenotazione con biglietto di ingresso, comprensivo della visita al Museo del fiore.

La visita avviene esclusivamente con accompagnamento

Si può prenotare e chiedere informazioni al numero 0763 719206 (biglietteria).

E-Mail: boscodelsasseto@comuneacquapendente.it

oppure al Centro Visite di Acquapendente al numero 0763 730065

N.B. Per la visita è obbligatorio un abbigliamento idoneo e calzature chiuse e antiscivolo.

In caso di condizioni meteo avverse non sarà possibile l’accesso.

Il bosco del Sasseto è un Monumento Naturale, cioè un’area protetta dall’alto valore naturalistico, ed in quanto tale deve essere tutelato da comportamenti impropri e per questo le visite avvengono in modo controllato.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>