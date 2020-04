Harry e Meghan, sorrisi e amore

A proposito di Harry e Meghan si chiede ancora l’esperto

Il compleanno di Archie sta per passare tranquillamente e nessuno vedrà neanche una sua nuova foto? O allora sarà creato un nuovo tipo di account sui social in modo da farcelo vedere?

Sono davvero, davvero curioso di ciò che accadrà entro quella data e di ciò che potrebbe o non potrebbe essere messo in atto…