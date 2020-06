Giovanna e Sammy verso Temptation Island

View this post on Instagram

Giovanna Abate torna sui social e pubblica questo video con Sammy 💞 * 👉Segui @vig_officialgossip per tante altre news 👈 * #uominiedonne #ued #tronoclassico #giovannabate #sammyhassan #sammy #giannisperti #tinacipollari #mariadefilippi #love #amore #lovestory #scelta #vigofficial #vig