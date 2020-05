Polemiche per il servizio su Giovanna Botteri a Striscia la Notizia

Anche Michelle Hunziker si difende dalle accuse di bodyshaming per il servizio di Striscia la Notizia su Giovanna Botteri. “Sta succedendo un putiferio, Giovanna, mi rivolgo direttamente a te. Dicono che abbiamo fatto un servizio per offenderti invece volevamo difenderti dai tuoi haters” dice la showgirl svizzera in una video condiviso su Twitter.

Non tutti però credono alla buona fede di Michelle: “Cara Hunziker, non prenderci per scemi. Non abbiamo messo noi la Botteri dentro la vasca da bagno. Chiedi scusa, altro che baci” scrive infatti un utente tra i commenti.

