È uno dei film entrati nella storia del cinema e che ha consacrato al mondo delle star due attori come Patrick Swayze e Demi Moore. Stiamo parlando di Ghost – Fantasma, film del 1990 diretto da Jerry Zucker e vincitore di ben due premi Oscar: miglior sceneggiatura e miglior attrice non protagonista per Whoopi Goldberg nel ruolo della sensitiva Oda Mae).

@kikapress