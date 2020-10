Tommaso Zorzi sbotta contro la regia, permanenza a rischio?

Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, mentre un silenzio assoluto si era impadronito della casa, Tommaso Zorzi si è sentito male. Il 25 enne, mentre gli altri provavano ad addormentarsi, ha cominciato a gridare dal dolore, dicendo cose come: “mi fa male il c..o, non ne posso più!”

Dopo un po’, dato che le sue grida di dolore sembravano non sortire alcun effetto, ha dato vita ad uno dei suoi soliti attacchi contro la produzione, accusandola di non voler fare nulla per lenire il suo dolore.

foto: Kikapress