Questa trovata potrebbe salvarlo dalla squalifica, dalla quale invece non si è potuto sottrarre per lo stesso motivo il povero Denis Dosio. Un episodio simile, infatti, si era verificato al GF Vip 2 quando, dopo uno starnuto inaspettato, Veronica Angeloni, si lasciò sfuggire un’espressione simile a quella pronunciata da Stefano Bettarini. Subito dopo, la concorrente, aggiunse un termine molto assonante –“camalow” – per confondere le acque ed evitare la squalifica. E così avvenne.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy