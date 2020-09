GF Vip, rivelazioni shock di Adua del Vesco e Massimiliano Morra

“Abbiamo vissuto una fase che vorremmo cancellare, abbiamo subito cose che ci segneranno a vita. Quelle cose non le ho subite solo io, ma anche te, solo noi possiamo capire” continua ancora Adua, ricordando anche il momento in cui è riuscita a sfuggire a questa situazione. “Io non volevo vivere più, poi sono scappata di notte. Ma poi dove stavamo? Nel nulla proprio! Non potevamo dire l’età. Non potevamo fare nulla, non potevamo vivere, non potevamo avere affetti, io non sapevo più come si socializza” ha proseguito.

