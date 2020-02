Pago nomina Licia al GF Vip

View this post on Instagram

Che schifo raga..non ho altre parole oltre a:CHE SCHIFO.. Non si può discriminare una persona in base al suo orientamento sessuale..qua non si parla di soltanto discriminazione,ma soprattutto di maleducazione e vigliaccheria..Se proprio sentiva di dire queste parole,andava direttamente da Licia e gliele diceva in faccia e non alle spalle come ha fatto..🤮 @licianunez @ebolibarby non pensate a queste persone,sono solamente ignoranti..❤️