GF Vip: Elisabetta Gregoraci parla della sua vita accanto a Briatore

Apparso in tv insieme a Valerio Staffelli di Striscia la notizia, che lo ha avvicinato per consegnargli un tapiro d’oro per via delle sue dichiarazioni e gaffe sul Covid, il patron del billionaire ha commentato le parole della moglie.

“Perché ha detto ‘matrimonio pieno di sacrifici’? – ha chiesto scherzosamente Staffelli – Era la sua badante?”. La risposta di Briatore è stata concisa: “Non lo so e non mi interessa”. Insomma, è parso alquanto infastidito dalle parole dell’ex moglie e, probabilmente, non ha gradito le sue rivelazioni sulla sua vita da sposata…

Foto: Kikapress