Inutile dire, però, che di fronte a questi atteggiamenti di Elisabetta Gregoraci, il pubblico a casa ha cominciato a protestare, chiedendo a gran voce sui social che venissero prendere provvedimenti: dal richiamo a rimettersi al microfono, fino alla squalifica.

“Tre ore senza microfono inclusa gitarella in bagno per entrambi – ha scritto un telespettatore – e nessun richiamo o comunicazione”.

Poi c’è chi richiama le regole: “Al GF Vip non si parla senza microfoni, non si parla in codice, non si va in bagno in due. Un concorrente comune sarebbe già fuori. Ma lei e la Gregoraci. Può tutto”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy