Le tisane del GF Vip sono qualcosa di ormai storico del programma: vi ricordate lo scorso anno quando Patrick fece la pace con Antonella Elia offrendole una tazza di camomilla Plants&Nature? Sponsor della scorsa edizione del GF Vip, l’azienda ischitana di infusi e tisane venne così messa al centro di uno dei momenti clou del reality!

Tra l’altro, attenzione all’infusione della camomilla: se la lasciate in infusione più di quattro minuti il suo effetto si inverte, e non è proprio così… A rivelarlo fu Antonella Elia: se lasciate il filtro in acqua per troppo tempo rischia di diventare eccitante!

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset