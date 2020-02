GF Vip, il gesto di Patrick per Antonella Elia dopo la lite

Patrick e Antonella Elia fanno pace davanti a una camomilla dopo la puntata del GF Vip: lui si scusa, lei no. Calma apparente?

Patrick prova a stemperare la tensione nella casa del GF Vip e chiede scusa ad Antonella Elia per essere stato poco carino con lei in puntata lunedì sera. I due fanno la pace davanti a una tazza di camomilla, prima di andare a letto. Quanto durerà la calma?

GF Vip, Patrick chiede scusa ad Antonella Elia

Dopo la puntata di lunedì, Antonella si è isolata dal gruppo. Tutti sono convinti che abbia sbagliato a inventarsi lo spintone di Patrick e ritengono inaccettabili anche gli insulti che lei e Serena – ormai fuori dal gioco – gli hanno rivolto nei giorni scorsi.

Allo stesso modo, però, la reazione di Patrick – gli fanno notare alcuni compagni di avventura – è stata un po’ esagerata: aveva ragione da vendere, ma si è scagliato con durezza contro la Elia. Quel “crotalo, crotalo, crotalo!” ripetuto più volte come la “capra, capra, capra!” di Sgarbi rimarrà nella storia del Grande Fratello, ma poteva essere evitato?

Così nella notte, dopo una giornata di tensione, Patrick e Antonella si ritrovano nella cucina del GF Vip. E lui le chiede scusa.

Che dire,il tuo fidanzato è un vero signore e si merita la vittoria @Sara32769614 #gfvip pic.twitter.com/UYC3kmiLVa — Silvia (@HSilviaconsta) February 18, 2020

Galeotta fu la camomilla

Mentre Patrick stava preparandosi una camomilla, in cucina è arrivata Antonella. Lui, da bravo gentiluomo, ha ceduto la sua bevanda calda alla coinquilina, che ha apprezzato il gesto, ringraziandolo.

Non solo: “Volevo chiederti scusa per essere stato brutale con te, io non sono abituato a litigare in televisione” ha detto lui sinceramente dispiaciuto. Lei ha accettato scuse e camomilla ma non si è scusata a sua volta, né per le offese gratuite né per aver inventato la spinta.

La scena ha colpito molto il pubblico del GF Vip, che ha apprezzato la signorilità di Patrick puntando però ancora una volta il dito contro Antonella. Perché – si chiedono in tanti sui social – continua a fare la vittima e non si assume la responsabilità delle bugie e delle cattiverie dette nei confronti dell’ex gieffino?