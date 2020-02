Andrea e Adriana vicini al GF Vip

Il comportamento di Adriana Volpe nella casa del GF Vip non è particolarmente apprezzato dal marito che a Chi ha dichiarato: “Sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato”. E sulla simpatia tra la conduttrice e Andrea Denver aggiunge: “Ad Andrea Denver non ha nulla da dire, ma a sua moglie sì: “Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia”.

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset