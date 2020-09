GF Vip, chi è il concorrente più anziano di tutte le edizioni?

Ma non è neanche Barbara Alberti con i suoi 77 anni il concorrente più anziano della storia del GF Vip. Nella stessa edizione in cui ha partecipato la scrittrice, infatti, in casa c’era anche Fabio Testi, più grande di lei di qualche anno. Il famoso attore, infatti, è nato nel 1941 e il due agosto scorso ha festeggiato il suo 79esimo compleanno.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset