GF Vip, ‘anti-femminilità’: Francesco Oppini dice questa parola a Dayane?

Le donne della casa erano davanti alla porta del confessionale, quasi tutte in biancheria intima, tranne la modella brasiliana che proprio in quel momento si è abbassata il pantalone. Di fronte a loro, poggiati allo schienale del divano, c’erano Pierpaolo e Tommaso. “Proprio l’anti-femminilità” ha detto ridendo in quel preciso istante Francesco, in lontananza.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy