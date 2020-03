Lo strano gesto di Adriana Volpe

In puntata al Grande Fratello Vip, Roberto Parli ha fatto recapitare una lettera alla moglie Adriana Volpe nella quale ha fatto ben intendere di non gradire affatto la vicinanza di lei ad Andrea Denver.

Ebbene, dopo le polemiche iniziali, ha postato una nuova foto su Instagram, tornando a parlare della questione:

“Ho notato che l’ironia sul web non viene ben compresa e che ogni occasione è buona per fare sterile polemica … quindi per ora non pubblicherò nulla a riguardo e toglierò i commenti . In tutto questo .. forza Adry! #iotifoadry #persempre #adrianavolpe”

foto: AppBox Mediaset