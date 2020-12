Il 31 dicembre andrà in onda una puntatona di capodanno del GF Vip nella quale protagonista assoluto, manco a dirlo, sarà Tommaso Zorzi: l’influencer ha messo in cantiere una lunga serie di sorprese per i telespettatori, tra le quali il suo oroscopo è attesissimo, tanto da aver già creato un po’ di scompiglio nella casa…

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy