Gabriele Rossi e Gabriel Garko, svelato anche il loro segreto di Pulcinella

Gabriele Rossi ha scritto una bella frase come commento della sua ultima foto su Instagram: “Disarmo ed Empatia.. aiutano a misurare l’uomo, per non ferirsi, per chiedere permesso, per essere accolti e compresi”. E se già qui si potrebbe sbrigliare la fantasia alla ricerca di collegamenti vari ed eventuali, la frecciatina è arrivata chiara e tonda nella risposta di Gabriele ad un commento.