Chiara Appendino Sindaco di Torino con la fascia tricolore

Commentando la folla accorsa in strada per vedere il volo delle frecce tricolore Marco Bocci, attore e marito di Laura Chiatti, ha scritto su instagram

In tutta l’Italia pubblicizzate le frecce tricolore, in tutte le città. Questo è l’esempio di come dare il massimo impegno per accumulare folle e assembramenti mentre le attività invece devono chiudere. Non ho parole. Sono basito.

#pietà