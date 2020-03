Totti intervistato da Diletta Leotta

Francesco Totti vive a Roma, in un grande appartamento in zona Eur, che divide con la moglie Ilary Blasi e i tre figli, Christian, Chanel ed Isabel. Una casa “affollata” ma sicuramente allegra: ecco cosa ha raccontato il Capitano alla Leotta.

“Lo schieramento di casa Totti in questo momento mi vede in difesa, come alla fine penso la maggior parte dei mariti italiani… stai a casa ma è come se fossi un ospite! Per quanto riguarda i bambini, Christian e Chanel ormai sono autonomi, l’unica che ci dà un po’ da fare è Isabel. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole: “Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa?“