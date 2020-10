GF Vip, Francesco Oppini imita Franceska Pepe ma è polemica

Non ha legato molto con suoi ex coinquilini ed è riuscita a discutere persino con gli autori. Da quando è fuori dalla casa del GF Vip, Franceska Pepe non sta avendo peli sulla lingua. E continua a criticare il lavoro della produzione del reality di Canale 5. Su Instagram, dopo la puntata di venerdì scorso, ad esempio, ha sbottato chiedendo chiarimenti sul televoto che le è costato l’eliminazione.

“E’ stato vergognoso il fatto che si sia parlato per un sacco di tempo di argomenti che ormai sono triti e ritriti due palle così ci stanno facendo con le loro favole e le loro cose! Invece di chiarire il fatto che tutta Italia si sta domandando sul televoto. Io non sto accusando nessuno però credo che dei chiarimenti siano doverosi in questo senso per rispetto anche di tutte le persone che hanno votato usando gli sms. Quindi io lascio un hashtag #ridatecifranceska a favore di tutte le persone che ci tengono particolarmente a rivedermi all’interno della casa o a vedermi in generale” ha scritto la modella.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy