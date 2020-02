Flavia Vento su Twitter

Flavia Vento non appare più in televisione con la stessa assiduità di qualche anno fa. La bella 42enne oggi dedica il suo tempo a occuparsi di animali.

“Aiuto canili che versano in una situazione non semplice. Probabilmente, se non avessi lavorato in tv avrei fatto la veterinaria. Oggi ho sette cani: non sono di razza e non li ho pagati duemila euro, come fanno molti, ma li ho trovati e tenuti con me” ha dichiarato tempo fa in una intervista a Today.it.

Foto: Kikapress