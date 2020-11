Rosario Fiorello ha sempre mantenuto il contatto con i suoi fan sul web, visto che la tv la frequenta meno spesso del passato: in questo periodo di grande crisi, vedendolo sparire (o quasi) dai social, i fan di Fiore si sono preoccupati.

L’ultimo post di Rosario Fiorello su Instagram è del 6 settembre: è una foto di Amadeus da giovane e la didascalia, scherzosamente, fa riferimento al Sanremo 2021. Proprio sotto a questo post si sono accumulati i tanti commenti di chi chiede allo showman come sta, cosa fa e come mai è così assente in questo momento.