Festival di Castrocaro, gaffe Rai

Questa sera in prima serata su Rai2 va in onda la 63esima edizione del Festival di Castrocaro. Al timone del programma, per il secondo anno consecutivo c’è Stefano De Martino che nel 2019 condusse lo show insieme alla sua ex Belen Rodriguez. Ora i due si sono lasciati da qualche mese, ma a Viale Mazzini forse la notizia è sfuggita. Già perché la coppia è apparsa sulla pagina di RaiPlay dedicata alla kermesse musicale, lasciando intendere che sarà sul palco anche quest’anno. Gaffe o trovata pubblicitaria?

Foto: Kikapress