Fedez-Codacons: polemica aperta

Fedez è quindi tornato a parlarne con un video sui social: “Il presidente del Codacons fa un grande passo falso oggi, dopo averne fatti tanti in questi giorni. Questa persona in un video pubblicato su YouTube dà dei criminali a me e mia moglie. Udite udite: per aver raccolto 4,5 milioni di euro con i quali è stata costruita una terapia intensiva”.

Quello che il Codacons sta facendo è un atto pericoloso che rischia di rendere vano un moto spontaneo di solidarietà che sta portando aiuti a tutti gli ospedali d’Italia. Vi prego di diffondere questo video il più possibile 🙏🏻 pic.twitter.com/MTUdIyllIL — Fedez (@Fedez) March 29, 2020

