Eurovision Song Contest diventa Europe Shine a light

Andrà in onda sabato 16 maggio su Rai1 la versione italiana del format olandese, Europe Shine a light, nato proprio per non sentire troppo la mancanza dell’ESC. I 41 artisti che avrebbero dovuto partecipare alla gara verranno presentati da brevi clip e si esibiranno comunque, da remoto: per l’Italia ci sarà Diodato, con la sua splendida “Fa rumore” che tanto abbiamo sentito intonare dai balconi durante il lockdown, cantata per l’occasione nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona deserta.

“Questo silenzio innaturale “….#Diodato che canta in un’#Arena di Verona vuota. La voglia di rumore e normalità di tutti noi italiani 💚🤍❤️#Eurovision2020 pic.twitter.com/OV5l9ycfmt — mgd #facciamorete 🇮🇹🇪🇺🌈🦄 (@mgabrielladavid) May 14, 2020