L’eco di Euro 2020 continua a farsi sentire e se l’Italia campione d’Europa è al centro di alcune polemiche per i festeggiamenti con il bus scoperto nella capitale, l‘Inghilterra fa parlare di se per il trucco del portiere.

Durante la finale, Pickford ha adottato il trucco della bottiglia per non farsi trovare impreparato contro gli italiani.

