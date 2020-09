X Factor 2020, parte il 17 settembre

Diversa, ma in che senso? “Come quando sei piccola e vivi con i tuoi genitori, ti tengono per mano, e poi a un certo punto li saluti per rischiare. Ho fatto delle esperienze in una famiglia che è e sarà per sempre un porto sicuro perché mi stimano e mi hanno visto nascere da zero. Maria mi ha visto realizzarmi, combattere le mie battaglie, evolvermi. Sto iniziando a non avere paura di prendere le mie scelte e lavorare in posti diversi. Non c’è una differenza sostanziale tra i due talent. Entrambi sono fatti da belle persone che credono nei sogni degli altri. La cosa diversa sono io: sono cresciuta, non ho più paura”