C'è posta per te: Emma Marrone torna in tv

Una polemica che però non è affatto piaciuta a tanti internauti, che hanno subito preso le difese di Lidia.

“Raga si, è una fan di Emma. È semplicemente una ragazza particolarmente educata e composta. Non lo vedete già dal modo con il quale sta seduta?”, ha scritto per esempio un’altra persona. E c’è chi invita a non soffermarsi sulle apparenze: “Possibile mai che dovete criticare sempre senza invece pensare che la ragazza sia timida, è frastornata da mille emozioni, non sta capendo nulla e non che non apprezzi di aver conosciuto Emma? Non soffermatevi alla superficie! Magari non sa esternare le sue emozioni”.

Quando le ha detto di mettere play ed è partita una canzone di Emma si è messa a sorridere tanto, quindi tanto disinteresse da parte sua non c’è è già comunque dall’inizio anche con Maria non era molto “presente” era abbastanza fredda. — ジェッシカ☽ (@ineedanime_) February 15, 2020

Possibile mai che dovete criticare sempre senza invece pensare che la ragazza sia timida, è frastornata da mille emozioni, non sta capendo nulla e non che non apprezzi di aver conosciuto Emma? Non soffermatevi alla superficie! Magari non sa esternare le sue emozioni #cepostaperte — Katia Vergone (@KatiaLaVipera) February 15, 2020

Raga si, è una fan di Emma.

È semplicemente una ragazza particolarmente educata e composta.

Non lo vedete già dal modo con il quale sta seduta?#cepostaperte — Iron Man (@trash33) February 15, 2020

foto: Red Communications