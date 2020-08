Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore dopo il ricovero

In serata, l’ulteriore notizie: Briatore ha una prostatite, non il coronavirus. A riferirlo in diretta televisiva è stata Daniela Santanché: “Al momento non si conosce il risultato del tampone, e avendolo sentito non sono autorizzata a dire altro. Sono stata autorizzata da Flavio, che è uno dei migliori amici, a riferire che è stato ricoverato per una infezione alla prostata recidiva” ha detto a In Onda su La 7.

Foto: Kikapress