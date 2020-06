Elettra Lamborghini e AfroJack a nozze

Quanto costa organizzare un matrimonio con il mitico Enzo Miccio, wedding planner delle star (oltre che instancabile concorrente di Pechino Express)? Chi sceglie di far organizzare la sua cerimonia da un wedding planner sa in partenza che andrà a spendere qualcosa in più, soprattutto se il planner è un’eccellenza televisiva come Miccio. Secondo le indiscrezioni, un matrimonio organizzato da Enzo ha un costo totale fra i 30 e i 50mila euro, mentre ogni richiesta extra può fare ovviamente lievitare il prezzo anche di parecchio.

Per una consulenza, il cachet di Enzo Miccio si attesterebbe fra i 700 e i 2000 euro.