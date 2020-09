Il nasone più bello di Roma: dove trovarlo

Dicono sia il nasone più bello di Roma quello in viale Giovanni Battista Valente 139, al Prenestino. Sarà vero? Per giudicare basta andare a vederlo.

La ristrutturazione ha preso il via sotto la spinta del consigliere Fabio Piattoni – ex Pd, eletto quindi al municipio V con la lista Marchini: indignato per via dello stato di abbandono in cui versava il nasone, ha parlato con residenti e commercianti della zona per organizzare una colletta.

In men che non si dica è stato possibile avviare la ristrutturazione della fontanella, finanziata e messa in atto dai cittadini coinvolti e dallo stesso consigliere, grazie ai circa 100 euro raccolti, necessari alle operazioni di pulizia e riverniciatura del nasone.