Sgarbi dà della raccomandata a Stella Manente

“Non vieni qui in diretta a raccontare i fatti tuoi – ha detto la conduttrice riferendosi al critico d’arte e parlamentare – Tu hai detto che qualcuno ti ha raccomandato una ragazza e a me non piace. Finché ci divertiamo e ridiamo, ridiamo. Poi hai messo in causa anche me. E nessuno si deve permettere nella vita”.

A questo punto, però Sgarbi ha perso il controllo, dando vita ad uno dei suoi soliti exploit: “Con me sei tu che non ti devi permettere di farmi le prediche! Pensa alla tua vita inutile. Non hai fatto mai un ca..o in vita tua. Non rompere i co…oni”.

Poi, quando Carmelita l’ha invitato ad andare via dalla sua trasmissione o in alternativa a chiedere scusa, lui ha risposto a raffica: “Vai via tu! Io sono un ospite, non mandi via un ospite! Capra! Incapace. Non lascio niente. Non chiedo scusa. Io rispondo come pare a me. Mi hai fatto una domanda? Ho risposto! Vaff….lo!”

