Don Matteo 13 è ormai alle porte. La nuova stagione, slittata per via della situazione pandemica, intratterrà i telespettatori a partire da giovedì 31 marzo in prima serata su Rai1, con dieci nuovi episodi. Si tratterà di un capitolo decisivo per la serie che, come sappiamo, segnerà l’addio di Terence Hill, il quale consegnerà la tonaca a Raoul Bova. Quest’ultimo sarà infatti Don Massimo, il nuovo parroco di Spoleto.

credits BOOM PR