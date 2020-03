Le gaffe di Maria Venier

I telespettatori di Domenica In sono rimasti delusi per non aver visto Mika tra gli ospiti in collegamento con Mara Venier. In tanti lo aspettavano ma l’attesa si è rivelata vana perché il cantante non s’è visto. Sui social, ora, i fan si chiedono cosa sia successo…

Foto: Kikapress

Spero con tutto il cuore Che l'assenza di Mika a Domenica In non è per un motivo serio 🤞 #DomenicaIn — Joliodrept (@joliodrept) March 29, 2020

#DomenicaIn Dite se Mika ci sarà è non fateci guardare inutilmente la puntata .Non si fa cosi GRAZIE 😬 pic.twitter.com/z51HXPTJX2 — 💖Alessandra💖 (@Alessan66244229) March 29, 2020