Diletta Leotta continua a lavorare

Tra i suoi follower, molti hanno puntato il dito sulle parole “struccata e spettinata”: in effetti la Leotta appare diversa da com’è di solito quando va in video, ma certo la sua immagine non trasmette trascuratezza. Nei commenti molti hanno evidenziato il punto, c’è da dire soprattutto donne: “Si si, struccata e spettinata… ma ci prendi per sceme? Abbiamo un cervello sai?”, ha scritto una delle follower più arrabbiate. Ma non è stata la sola: “spettinata e struccata ahahahhaha”, “ma se sei più truccata di un pagliaccio” ed altri commenti del genere, fra cui spicca anche un po’ di ironia.