Daydreamer, cosa succederà dopo l'estate?

Can Yaman e Demet Ozdemir sono i protagonisti della fortunata serie tv turca, Daydreamer, in onda ogni pomeriggio su Canale 5. I due interpretano rispettivamente Can Divit, affascinante fotografo, e Sanem Aydın, la donna che gli fa perdere la testa.

Sul set l coppia sembra molto affiatata e qualcuno sospetta che che tra i due possa esserci del tener anche nella loro vita privata.

In realtà, pare che Demet non sia l’ideale di donna di Can, che resta tuttora single, per la gioia delle fan.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset