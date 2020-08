Day Dreamer, la decisione sulla fiction a Settembre

Pubblico di Canale5 in rivolta dopo l’annuncio che Day Dreamer verrà sospesa per dare spazio a Uomini e Donne. Sulla rete ammiraglia di Mediaset è già in onda il promo dello storico dating show di Maria De Filippi che lascia presagire lo stop alla serie turca con Can Yaman. Una scelta incomprensibile per molti, visti anche i dati di ascolto registrati dalla fiction.

