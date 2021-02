Film storici ed errori

Il fascino del mondo antico ha sempre attratto registi e sceneggiatori di cinema e tv, ma purtroppo non sempre le trasposizioni dei film storici sono perfette. Tanti sono gli errori che vengono commessi alle volte per rendere più avvincente la storia, altre per semplice disattenzione.

Da Il Gladiatore a Troy, passando per 300 e Ben Hur il pluripremiato film con Charton Eston, che per 38 anni ha detenuto il record di Oscar vinti (11), ecco alcuni errori che sono stati fatti.

@kikapress