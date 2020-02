L'amico di Ronaldo con lo smartphone...

Ma durante la terza serata di Sanremo anche Mika ha fatto una gaffe clamorosa su Cristiano Ronaldo. Durante lo show, il fuoriclasse portoghese si è visto in platea solo in alcuni momenti. Mika è quindi rimasto deluso quando non lo ha visto tra il pubblico e, credendo di non essere in diretta, ha pronunciato alcune frasi non proprio edificanti.

“Volevo cantare per lui – ha detto sul palco – Volevo vederlo di faccia. Sapete che non l’ho trovato? Secondo me era una sagoma che non esisteva quella che era lì, ma non era lì!”

Il web è impazzito, commentando ironicamente.

“Mika che dragga Ronaldo senza sapere di essere in collegamento – scrive un fan che teme la reazione del portoghese – mi sento mancare, domani lo trovano freddo”.

Oppure: “Mika che dà a Ronaldo del cartonato. Sono nell’Iperuranio”. E ancora: “Hanno messo Mika in diretta mentre sparlava di Ronaldo, quella che io chiamo figura di me**a”.

mika che dragga ronaldo senza sapere di essere in collegamento mi sento mancare domani lo trovano freddo#sanremo2020 — ʀᴇᴀ • bugo+morgan apologist (@Lokiandroll) February 6, 2020

MIKA CHE DA A RONALDO DEL CARTONATO ✈️✈️✈️ SONO NELL’IPERURANIO #festivalsanremo2020 — (super) Martina 🐍 (@_marti18) February 6, 2020

HANNO MESSO MIKA IN DIRETTA MENTRE SPARLAVA DI RONALDO QUELLA CHE IO CHIAMO FIGURA DI MERDA HAHAHAHAHA #Sanremo2020 — val (@reignoflies) February 6, 2020

foto: Kikapress